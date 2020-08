Riparte il Milan: in ritiro ma (per ora) senza Ibrahimovic

Nessun tifoso e, soprattutto, assenza di una delle star: Zlatan Ibrahimovic. Inizia così il raduno del Milan. I giocatori, lo staff di Pioli e i dipendenti del club sono arrivati scaglionati a Milanello dalle 9 di lunedì mattina e si sottoporranno tutti allo screening medico: in attesa dei risultati dei tamponi per il rilevamento del covid-19, previsti per stanotte, tutti rientreranno a casa.

Non c'è Ibra che ancora non ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto con i rossoneri. Ad attendere la squadra solo uno striscione di incoraggiamento della Curva Sud: "Nessun ennesimo ribaltone, il buon auspicio per la stagione: lottiamo insieme per tornare protagonisti. Forza ragazzi, forza Milan".

Martedì, invece, è previsto il primo allenamento della nuova stagione: le sedute saranno tutte nei campi interni per evitare assembramenti di tifosi fuori da Milanello.