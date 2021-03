Video, gol e sintesi partita Roma-Milan 1-2: a segno Kessie su rigore, Veretout e Rebic

Nella notte più delicata il Milan ritrova il successo. All'Olimpico contro la Roma i rossoneri vincono 2-1 grazie alle reti di Kessie e Rebić, regalandosi così tre punti fondamentali nella lotta alle prime posizioni della classifica, specialmente dopo due settimane difficili come le ultime. Ritmo, intensità, cuore, testa e aggressività: la squadra ha messo in campo tutto ciò che serviva, fin dai primi minuti di partita, in entrambe le fasi di gioco.

Non era facile rialzarsi in campionato, non era scontato farlo in uno scontro diretto contro una formazione in un ottimo momento di forma. Il Milan l'ha fatto, mettendo in campo qualità e quantità e, soprattutto, dimostrandosi di nuovo capace di saper soffrire. Tantissime le occasioni create - e non sfruttate - nella prima mezz'ora di partita: il calcio di rigore di Kessie ha aperto le danze nel finale della prima frazione e, dopo il pareggio di Veretout a inizio ripresa, è stato Ante a riportare il match sui nostri binari.

Tanti aspetti positivi, a livello di collettivo e di singoli, ma purtroppo anche qualche nota dolente, rappresentata dagli infortuni di Ibra, Rebić e Çalhanoğlu, tutti e tre usciti a partita in corso. Le loro condizioni saranno da valutare in vista dell'infrasettimanale di mercoledì sera alle 20.45 a San Siro con l'Udinese. Nel frattempo, però, godiamoci questo meritato successo.

Il tabellino di Roma Milan 1-2

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio (62' Peres); Karsdorp, Veretout, Villar (25'st El Shaarawy), Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. A disp.: Fuzato, Mirante; Juan Jesus, Kumbulla; Diawara, Pastore; Pedro, Pérez. All.: Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali (38'st Meïte), Kessie; Saelemaekers (38'st Castillejo), Çalhanoğlu (1'st Díaz), Rebić (22'st Krunić); Ibrahimović (11'st Leão). A disp.: Donnarumma A., Tătăruşanu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Hauge. All.: Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Gol: 43' rig. Kessie (M), 5'st Veretout (R), 13'st Rebić (M).

Ammoniti: 41' Fonseca (R), 42' Fazio (R), 1'st Saelemaekers (M), 37'st Mkhitaryan (R), 40'st Calabria (M), 45'st Pellegrini (R), 48'st Castillejo (M).