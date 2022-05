Beppe Sala sta "rosicando" (parole sue) per lo scudetto al Milan

Un po' di tristezza da tifoso. Tanta gioia da primo cittadino. Cuore diviso a metà per il sindaco di Milano, Beppe Sala, che da nerazzurro ha ceduto lo scudetto ai cugini milanisti, che grazie allo 0-3 sul campo del Sassuolo si sono laureati campioni d'Italia staccando proprio l'Inter al secondo posto.

“Ovviamente da interista non posso che rosicare un po’ ma oggettivamente il Milan ha meritato questo scudetto", ha commentato lunedì l'inquilino di palazzo Marino a margine delle celebrazioni dei 30 anni dalla strage di Capaci ai giardini Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quindi, allargando lo sguardo: "Da sindaco non posso, al contrario, che essere contento perché alla fine anche queste cose creano interesse per la città, creano economia, bene per hotel e ristoratori".

Insomma, sindaco prima e tifoso poi, nonostante il derby scudetto perso. "Avremo un altro anno con due squadre in Champions, non sta a me giudicare la performance della squadra ma il Milan ha dimostrato di essere una società molto ben organizzata, con un ottimo dirigente come Maldini una persona in cui mi riconosco in tante cose. Lo considero un amico. Pioli - ha concluso il sindaco - è un grande allenatore, un gentiluomo, e Scaroni sa il fatto suo".