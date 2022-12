Bufera su Brozovic: saluto fascista alla festa della Nazionale croata

Festeggiamenti croati con polemica per il calciatore dell'Inter Marcelo Brozovic e per il suo compagno Dejan Lovren, in forze al Liverpool. La Croazia è arrivata terza ai Mondiali di calcio del Qatar, sconfiggendo il Marocco nella 'finalina' per il terzo e il quarto posto, e i calciatori croati si sono lasciati andare ai festeggiamenti per quello che, in ogni caso, è un ottimo risultato sportivo per la nazionale biancorossa.

Brozovic è stato ripreso in un video in cui, insieme ad altri compagni di squadra, grida 'Za dom spremni', 'pronti per la patria', un saluto risalente all'epoca della Seconda guerra mondiale, quando in Croazia veniva usato dai fascisti locali. Anche nell'uso moderno il saluto è identificato con l'appartenenza politica all'estrema destra. La Corte costituzionale croata si è più volte pronunciata definendo il saluto un'offesa all'ordine pubblico.

Tuttavia il noto cantante croato Marko Perkovi?, detto Thompson, è stato giudicato incolpevole di avere offeso l'ordine pubblico per avere inserito il saluto all'inizio di una sua canzone.