Video gol e sintesi di Sampdoria-Inter 2-1, la vendetta degli ex Candreva e Keita

L'Inter perde in casa della Sampdoria. Al Marassi finisce 2 a 1 per i doriani. Sampdoria avanti 2-0 già alla fine del primo tempo. L'inter spreca pure un rigore con Audero che dice no a Sanchez. In gol per due volte gli ex Candreva (23esimo su rigore) e Keita (38esimo).

Nella ripresa i nerazzurri accorcciano con De Vrij al 65esimo ma non basta per ribaltare la partita agli uomini di Conte che attendono stasera il risultato di Milan Juventus per capire come si muoverà la classifica della Serie A.

Si ferma così dopo otto vittorie consecutive la striscia positiva dell'Inter. Quella del Ferraris è la seconda sconfitta stagionale in Serie A.

SAMPDORIA-INTER 2-1 | IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-1-1): 1 Audero; 22 Yoshida, 21 Tonelli (24 Bereszynski 68'), 15 Colley, 3 Augello; 87 Candreva, 5 Silva, 18 Thorsby (16 Askildsen 75'), 38 Damsgaard; 14 Jankto (26 Leris 75'); 10 Keita (20 La Gumina 92').

A disposizione: 30 Ravaglia, 34 Letica, 35 Avogadri, 2 Rocha, 8 Verre, 11 Ramirez, 19 Regini, 27 Quagliarella.

Allenatore: Claudio Ranieri.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar (33 D'Ambrosio 81'), 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella (22 Vidal 81'), 77 Brozovic, 5 Gagliardini (9 Lukaku 63'), 15 Young (14 Perisic 46'); 10 Lautaro, 7 Sanchez (24 Eriksen 70').

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 36 Darmian.

Allenatore: Antonio Conte.

Marcatori: 23' Candreva (S) su rig., 38' Keita (S), 65' de Vrij (I)

Ammoniti: Lautaro (I), Barella (I), de Vrij (I), Thorsby (S), Keita (S), Askildsen (S), Hakimi (I)

Recupero: 3' - 5'.

Note: al 12' Audero (S) para rigore a Sanchez (I)

Arbitro: Valeri.

Assistenti: Passeri, Vivenzi.

Quarto Uomo: Massa.

VAR: Chiffi.

Assistente VAR: Paganessi.