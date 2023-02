Strappo su San Siro: Milan pronto a costruire un nuovo stadio

Il calcio potrebbe lasciare San Siro. Letteralmente. Il primo strappo è stato fatto dal Milan che, durante un tavolo a palazzo Marino a cui hanno partecipato Alessandro Antonello, Paolo Scaroni e il sindaco Beppe Sala. Durante l'incontro il Milan ha espresso "un interesse formale" sull’ipotesi di realizzare il nuovo stadio sull’area dell'ippodromo La Maura, letteralmente di fianco a San Siro.

La decisione dei rossoneri ha spiazzato tutti, tuttavia non è una scelta definitiva: nelle prossime due-tre settimane i club diranno se vorranno continuare su questa strada o tornare sull'ipotesi San Siro. "L’Inter - ha detto ancora Antonello - in questi anni ha lavorato in maniera coerente e quindi ribadiamo che il progetto principale rimane l'area di San Siro insieme al Milan ma qualora la scelta del Milan sia di opzionare un’altra area, l’Inter ha un piano alternativo" per un’area che, ha poi specificato Antonello, non si trova nei confini del Comune di Milano. "Aspettiamo l’esito di questa valutazione da parte del Milan e poi decideremo i prossimi passi", ha detto.

"Le aree dentro la città sono molto limitate, tutte le alternative che oggi ci sono sul tavolo, fin dal piano originale di Sesto, sono tutte delle aree metropolitane di Milano, all'interno c'è ne sono veramente poche" e proprio "La Maura" su cui lavora il Milan "è una di queste, quindi diciamo che è più facile che sia al di fuori del Comune di Milano". Quanto alle sorti del Meazza nel caso in cui entrambi i club dovessero andarsene, Antonello ha risposto: "Non possiamo rispondere noi lo dovete chiedere all'amministrazione comunale".

Sala: "San Siro sarà un problema in più per il comune"

"il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno. Quindi sarà un problema in più per il comune - ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Sono amareggiato da sindaco, da cittadino, da tifoso ma era una cosa che avevamo ampiamente capito".

Se nessuna delle due squadre fosse interessata al Meazza e "il Milan andasse a La Maura saremmo costretti a trovare una destinazione per San Siro - ha sottolineato Sala -. Non potrebbe rientrare negli interessi istituzionali del Comune, l’unica possibilità sarebbe aprire agli operatori che vogliono fare eventi, concerti etc.. probabilmente degli interessati ci possono anche essere".