Lo stadio di San Siro potrebbe essere venduto, ha detto Sala

Potrebbe essere messo in vendita lo stadio di San Siro. Lo ha messo nero su bianco il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervistato dal Corriere.it per il format 'Il Corriere delle Città”.

“È legittimo che le squadre possano cercare di fare un altro stadio perché si patrimonializzano ed è non solo legittimo, ma doveroso che io lo difenda, anche perché se vanno via io cosa faccio? Dovrò trovare una soluzione e metterlo in vendita”, ha puntualizzato il primo cittadino. Per il momento il futuro della “Scala” del calcio non è per nulla certo. C’è però un punto fermo: “Le squadre - ha detto Sala - hanno garantito di stare a San Siro fino al 30 giugno del 2030 che è apparentemente un lunghissimo percorso, ma conoscendo le complessità amministrative lo è fino un certo punto".

Solo qualche giorno fa il sindaco Sala era più possibilista sul futuro di San Siro: “Non perdo la fiducia nella possibilità di riuscire a salvare San Siro, credo che sia una partita ancora ampiamente aperta. In questi anni ne abbiamo viste di ogni. Capisco che è un passo avanti, ma continuo a essere fiducioso e a conservare il dialogo con le società. Se non vedessi anche da parte loro possibilità per San Siro cercherei altre soluzioni, ma secondo me ci sono ancora”.