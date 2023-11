Scaroni (Milan) è dispiaciuto di non aver fatto "lo stadio più bello del mondo" a Milano

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è tornato a rammaricarsi del fatto che non si è riusciti "a costruire a Milano lo stadio più bello del mondo con soldi privati". Lo ha detto intervenendo a margine di un talk sull'industria sportiva organizzato a Milano da Rcs. "Certamente lo spettacolo del calcio - ha detto Scaroni - è fatto dai protagonisti, che sono i calciatori, e dai moduli di gioco, che sono propri degli allenatori. Ma anche dal teatro in cui giochiamo".

Secondo il presidente rossonero, "l'Italia ha il record assoluto degli stadi più vecchi, ed è un record che non vorrei avere". Poi ha parlato del progetto di Milan e Inter per realizzare un nuovo impianto nell'area di San Siro, demolendo il Meazza: "Avete seuguito le vicende relative a San Siro, io mi rammarico che non siamo riusciti, con denaro privato, quindi senza chiedere un euro ai contribuenti, di fare a Mialno lo stadio più bello del mondo". Il manager ha poi ricordato che il Meazza, negli anni, è stato "costruito e ristrutturato due o tre volte con denaro dei contribuenti e non con denaro di investitori stranieri, come noi proponevamo".

Il vincolo sul Meazza

Scaroni ha parlato al passato perché il progetto del nuovo stadio a San Siro ha perso molta possibilità di essere realizzato dopo che la sovrintendenza ha dato parere positivo al possibile vincolo culturale che scatterebbe nel 2025, a settant'anni dalla costruzione del secondo anello del Meazza. Ciò significherebbe non poterlo abbattere. Il Comune di Milano ha presentato un ricorso al Tar contro il parere della sovrintendenza; il ricorso ha già avuto un rinvio. Milan e Inter, tuttavia, non hanno formalmente rinunciato al progetto, anche se entrambe stanno proseguendo con i passi per realizzare, ciascuna, uno stadio di proprietà: i rossoneri a San Donato Milanese, i nerazzurri a Rozzano.