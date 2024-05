Karl-Heinz Schnellinger, ex Milan, è morto al San Raffaele

È morto a Milano il calciatore tedesco Karl-Heinz Schnellinger, difensore in forze al Milan per nove anni. Aveva 85 anni e si trovava all'ospedale San Raffaele. Schnellinger partecipò tra l'altro alla mitica semifinale di Coppa del Mondo tra Italia e Germania nel 1970, finita 4-3 per gli Azzurri, segnando allo scadere dei minuti regolamentari il gol del pareggio tedesco.

Soprannominato "Volkswagen" per la sua continuità, ricopriva vari ruoli in difesa: mediano, stopper, libero. Dopo i primi anni al Colonia (che in quel periodo, nel 1961/62, vinse il suo primo scudetto), fu acquistato dalla Roma, che lo cedette al Mantova (in Serie A). Tornato alla Roma, fu acquistato dal Milan nel 1965, disputando in rossonero nove stagioni.

Con il Milan vinse tra l'altro scudetto e Coppa delle Coppe nel 1968 e poi Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale nel 1969. Nel 1973 fu nella compagine rossonera che si vide sfumare lo scudetto della Stella per la "Fatal Verona", l'inaspettata sconfitta all'ultimo turno di campionato con la squadra della città scaligera. Nel Milan collezionò 284 presenze in campionato e 334 in totale, con 3 reti realizzate. Chiuse la carriera nel Tennis Borussia Berlino, in Bundesliga. In Nazionale tedesca esordì a 19 anni e partecipò a 4 edizioni di Coppa del Mondo (da Svezia 1958 a Messico 1970). Si è già detto della rete segnata allo stadio Azteca nella semifinale poi persa contro l'Italia: fu l'unica rete in 47 convocazioni con la sua Nazionale.

Dopo il ritiro dal calcio, si trasferì a Milano.