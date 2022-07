La nuova seconda maglia del Milan è (quasi) tutta bianca

Bianca con sottili strisce rosse e nere orizzontali. È la nuova seconda maglia del Milan presentata dalla società di via Aldo Rossi nella giornata di venerdì 22 luglio.

"Ac Milan fa il giro della vittoria con il nuovo away kit all-white, sinonimo di alcuni dei più grandi titoli e finali del club - si legge nella nota dei rossoneri -. Nel 1963, quando il club divenne la prima squadra italiana a vincere la coppa dei campioni, lo fece con una maglia completamente bianca. dopo sei decenni e sette titoli europei, l’away kit all-white rimane una parte iconica dell'identità del club. In questa stagione, la tradizione continua con il ritorno a una delle maglie preferite dai tifosi, quella del 1984/85. Quell'anno il white kit con pinstripes orizzontali ebbe un impatto immediato. Questo ha dato il via a una nuova era di dominio per il Club, che ha continuato a vincere altri cinque titoli europei indossando una divisa bianca in ogni singola finale".

Come è fatta la maglia: tutti i dettagli e le citazioni

La base bianca è caratterizzata da sette strisce orizzontali rosse che attraversano il centro della maglia, in una nuova rivisitazione della maglia da trasferta del 1984/85. Le sette strisce rappresentano i sette titoli europei vinti dal Milan, da Wembley nel 1963, fino ad Atene nel 2007. La maglia presenta rifiniture rosse e nere sui dettagli delle maniche e sul colletto a V, oltre allo stemma del Milan sulla parte superiore della schiena.

Due le versioni disponibili. La maglia "authentic" è caratterizzata dal tessuto performante ultrawave e dalla tecnologia drycell per garantire la massima traspirazione, rendendola la più leggera e confortevole mai realizzata da Puma. La versione Replica è realizzata in poliestere riciclato al 100% con tecnologia drycell in grado di mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo e dal luogo.

Baresi: "È una maglia che mi piace molto"

"Avendo indossato l'originale away kit 1984/85, mi piace molto l'ispirazione della nuova maglia per la prossima stagione - ha spiegato Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan -. La maglia bianca ha da sempre un significato speciale per tutti i tifosi del milan, perché è un simbolo del successo globale del nostro amato club".