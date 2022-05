La soddisfazione di Fontana per il 'boom' di lombarde in Serie A

"Complimenti a tutta la squadra, allo staff tecnico, ad Adriano Galliani e a Silvio Berlusconi. E complimenti a tutti i tifosi brianzoli che per la prima volta della loro storia conquistano la Serie A". Così il presidente della Regione Lombardia commenta la storica promozione in Serie A del Monza.

"Una Serie A - aggiunge il governatore - che il prossimo campionato potrà contare su ben 5 squadre lombarde". Oltre al Monza, infatti, saranno ai nastri di partenza Milan, Inter, Atalanta e l'altra neopromossa Cremonese.

Il sogno di Monza, dei biancorossi e di Silvio Berlusconi che il 28 settembre del 2018 ha acquisito il club fondato nel 1912. E in meno di quattro anni dalla serie C la squadra ora è approdata, con la vittoria ai playoff di domenica a Pisa, nella massima serie.

"Meravigliosa serata. Abbiamo combattuto per un lungo anno e finalmente siamo arrivati a un traguardo storico. Il Monza dal 1912 non era mai stato in serie A e oggi ci siamo arrivati. Quindi è una cosa meravigliosa per il Monza, per tutti noi e per tutti i cittadini della Brianza" ha commentato il patron biancorosso a fine match. "E' una grande gioia e per tutta la Brianza una delle provincie più operose d'Italia che hanno nel cuore una gioia che non si aspettavano neppure di avere" ha dichiarato il Cavaliere ai microfoni di Sky Sport.