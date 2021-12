Serie D, Beffa Tritium all'ultimo minuto

Prosegue il momento negativo della squadra guidata da Tricarico che nel turno infrasettimanale viene beffata all'ultimo minuto dal gol del Borgo San Donnino.

La squadra emiliana, che era ultima in classifica, ha vinto in casa della Tritium con un gol al minuto 50 della seconda frazione di gioco. Rispetto alla trasferta di Ravenna mister Tricarico decide di fare fiducia dal primo minuto a De Stefano, schierato come terzino sinistro, e a Salami, posizionato come punta esterna. Il match si è disputato sotto una fitta nevicata ed il campo si imbianca fin dai primi minuti di gioco. Al 12’ retropassaggio degli ospiti sul quale si avventa Franchi, salva tutto il portiere Frattini. Un minuto dopo tiro di Gobbi respinto da Frattini. Il Borgo San Donnino si fa vedere al 15’ con la girata di Isufaj in area che non inquadra la porta. La Tritium cerca di prendere in mano il pallino del gioco ma il campo ghiacciato non aiuta. Al 33’ ripartenza del Borgo con Isufaj che punta la difesa trezzese e calcia, pallone a lato. Nel recupero del primo tempo punizione di Maspero che, deviata da un tocco di Salami, obbliga Frattini a un grande parata in calcio d’angolo.

Si riprende sotto la neve dopo la sospensione. Al 27’ Scaramuzza ruba palla a Porcari e calcia alto sulla traversa. La Tritium attacca, al 38’ tiro di Gobbi parato da Frattini e al 39’ salvataggio di Guida su Lupoli. Al 44’ mischia in area della Tritium che si salva allontanando il pallone che vagava nell’area piccola davanti alla porta. L’arbitro dice 5’ di recupero, la Tritium ci prova con Gobbi che al 49’ viene stoppato in area da un difensore. Sul ribaltamento dell’azione si materializza la beffa più atroce per la Tritium: l’esterno Caniparoli approfitta di un’uscita a vuoto dell’estremo difensore abduano Migliore, si avventa sull’ultimo pallone della partita e deposita il pallone nel sacco nell’angolino sinistro basso.