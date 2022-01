Serie D, Cera continua il lavoro sul mercato per la Tritium

La Tritium acquist Nicolò Corioni. Il centrocampista offensivo classe 1999, scuola Enotria e Novara, ha un passato nella Primavera del Torino e diversa esperienza maturata in serie D con la Folgore Caratese, l'Inveruno, il Vigor Carpenedolo e Gavorrano. Il nuovo calciatore biancoazzurro si sta ormi allenando da settimane col gruppo di Trezzo.



Questo il comunicato ufficiale della società: "Nicolò Corioni è ufficialmente un nuovo calciatore della Tritium e si appresta a vestire la maglia biancoceleste dopo essersi allenato con la squadra per un mese. Classe 1999, Corioni è un centrocampista offensivo, ma capace di ricoprire con efficacia tutti i ruoli in mediana. Si tratta di un calciatore con più di 80 presenze in Serie D, dove ha vestito le maglie di Folgore Caratese, Inveruno l, Vigor Carpenedolo e Follonica Gavorrano. Nelle giovanili Nicolò ha cominciato a mettersi in mostra con la maglia dell'Enotria, prima di trasferirsi nelle giovanili del Novara. Infine la parentesi tra le fila del Torino, dove Nicolò ha giocato il campionato Primavera. Adesso l'arrivo a Trezzo sull'Adda, per un giocatore che lo scorso febbraio aveva subito un brutto infortunio al ginocchio che lo aveva costretto a stare lontano dai campi per molto tempo. Nicolò è al lavoro con la squadra da oltre un mese, e si farà sicuramente trovare pronto per la ripresa del campionato, con fame e voglia di rivalsa. Benvenuto Nicolò".