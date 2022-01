Innesto importante in attacco per la squadra milanese di Trezzo Sull'Adda. Poche ore fa è stato annunciato l'arrivo di Stefano D'Agostino. Attaccante, classe 1992, vanta diverse esperienze con Triestina, Catanzaro, Pontedera, Poggibonsi, Unicusano, Lupa Roma e Campobasso. In Serie D nelle ultime stagioni ha vestito le meglie di Vado e Cynthialbalonga. Ora sarà a disposizione di mister Tricarico per puntellare l'attacco abduano.