Serie D, ecco le parole di mister Tricarico dopo la gara contro Sasso Marconi

Un punto per la nuova Tritium del neo direttore sportivo Vito Cera. Contro Sasso Marconi la gara finisce col risultato di 1-1, nonostante le diverse occasioni che hanno avuto i milanesi nella seconda parte della gara. A fine gara è stato intervistato il mister che ha così commentato il pareggio ottenuto in casa: "Posso dire che è stata una buona gara in cui i ragazzi si sono messi a disposizione e hanno dato il massimo. Ci dispiace perché avremmo ampiamente meritato la vittoria. Ci sono però tutte le premesse per fare in modo che il lavoro che stiamo facendo porti dei risultati ancora più importanti"