Serie D, girone B: L'Arconatese cerca l'allungo

Squadra in casa

Squadra in casa Arconatese

La capolista Arconatese attende tra le mura amiche i veneti del Sona, reduci dalla sconfitta interna del turno scorso (1-2 con il Caravaggio). La squadra di mister Giovanni Livieri invece proviene da cinque vittorie di fila nel girone B di Serie D, l'ultima in ordine cronologico quella in casa della Vis Nova Giussano (1-4 con la doppietta di Giorgio Siani e i goal di Nicolas Parravicini e Luca Santonocito) che ha permesso alla compagine di raggiungere quota 27 punti in classifica.

Calcio d'inizio previsto alle ore 14.30 allo stadio "Roberto Battaglia" di Busto Garolfo. Arbitro sarà il sig. Gianluca Renzi della sezione di Pesaro, assistenti Nicolò Fuccaro e Nicolò Pasquini di Genova