Serie D, girone B: l'Arconatese vince in rimonta contro la Castellanzese

Ritorno in campo con una vittoria per l'Arconatese che batte in trasferta la Castellanzese. Al 25' i padroni di casa passano in vantaggio: Micheli serve Travellini che prova a superare Spada in uscita, la palla resta lì in area e Chessa a porta sguarnita mette dentro. Nella ripresa subito quattro cambi per mister Livieri che ridisegna così la squadra. Straripante Marcone sull'out di sinistra: all'8' mette in mezzo per Longo che con un preciso esterno destro trova il gol del pareggio. Al 15' sempre Marcone sulla sinistra mette in mezzo per Gomis il cui tiro entra in rete dopo aver picchiato contro la parte bassa della traversa.



L’Arconatese dimostra di essere una squadra di alta classifica e nella ripresa tira fuori una prestazione maiuscola, portandosi a casa tre punti fondamentali.