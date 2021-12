Serie D, girone D: la Tritium ottiene un pareggio contro i bolognesi

Un pareggio a reti inviolate con un pareggio a reti inviolate. La squadra di Danilo Tricarico resta all’ultimo posto a quota tredici punti. Nel primo tempo, le due squadre sono arrivate per diverse volte al tiro, ma né i bolognesi, né la formazione di Trezzo sull'Adda è riuscita a impensierire i rispettivi estremi difensori. Migliore ha fatto buona guardia sulle iniziative del Progresso, mentre la Tritium non è riuscita a superare il muro rossoblù. Nella ripresa, l'unica vera occasione è per i padroni di casa al 9', ma il portiere della Tritium si oppone con un miracolo. La Tritium esce così dal campo con un punto, che non vale a muovere la classifica.

Il prossimo turno sarà un anticipo: sabato 18 dicembre 2021 alle ore 14.30 dove ospiterà il Real Forte Querceta allo stadio La Rocca.