Serie D, grande prova dell'Arconatese

Una grande prova dell’Arconatese nella gara di sabato 29 gennaio, che si è avvicinata alla quinta vittoria esterna. Questa volta in trasferta sul campo della Casatese (1-1) ha disputato l'anticipo del girone B di serie D. Gli oroblù allenati da Giovanni Livieri si sono portati in vantaggio con l'attaccante Siani (24' pt). Per i lecchesi reduci da tre sconfitte di fila, provvidenziale il pareggio di Pontiggia a nove minuti dalla fine, che conferma la crisi della squadra allenata da Achille Mazzoleni: 2 punti nelle ultime 5 gare.

Il divario dalle dirette inseguitrici a parità di partite giocate resta invece di due punti.