Serie D, l'Arconatese non si ferma più

Squadra in casa Arconatese

Continua a dominare in lungo e largo l'Arconatese di mister Livieri. Anche nella scorsa giornata ha ottenuto una vittoria e si ritrova ora al primo posto in classifica. Ad uscire sconfitta dalla sfida contro la squadra di Busto Garolfo è stata la Folgore Caratese. 3-1 il punteggio finale che ha così portato a quota 24 punti.

Ad apirire le danze è stato il rigore concesso dopo il contatto in area tra Ciko e Principi. Ad andare dal dischetto è Santonocito al minuto 19, e dagli undici metri non sbaglia e porta in avanti i suoi. Alla mezz'ora arriva il raddoppio: Santonocito recupera palla e lancia Siani con un gol spettacolare dal limite dell’area di rigore. Nella ripresa sugli sviluppi di un calcio da fermo è Fognini a riaprire la partita, ma al 31' il tiro da fuori, tutt'altro che irresistibile, di Longo chiude definitivamente la gara sul 3-1 finale.

Appuntamento settimana prossima per la dodicesima giornata in trasferta contro la Vis Nova Giussano