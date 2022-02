Serie D, l'Arconatese passa a Vimercate

Squadra in casa

Squadra in casa Leon

Una vittoria importante quella dell’Arconatese che batte 4-2 la formazione brianzola della Leon. Neanche tempo di iniziare la gara che i milanesi passano in vantaggio, sugli sviluppi di una punizione con il colpo di testa di Marcone.

La reazione dei brianzoli arriva al 18' con un inserimento preciso di Leotta dopo una azione di rimessa orchestrata da Moreo. Ma i milanesi dopo 4 minuti tornano nuovamente in vantaggio col tap in vincente di Longo.

Alla ripresa al 12′ della ripresa Santonocito trova di testa il gol del 3-1 dopo la respinta di Pulze. Sul finale succede di tutto: la Leon accorcia con Bonseri al 46′. Il tempo di battere a centrocampo e arriva il quarto gol con Parravicini rapido a concretizzare una azione velocissima sulla destra.