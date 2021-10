Serie D, l'Arconatese vince ancora

L’Arconatese di Livieri contro la Real Calepina dopo qualche difficoltà iniziale vince 2-1 e si porta a quota 15 punti in classifica.

Il Real Calepina spinge e arriva in diverse occasioni davanti alla porta di Spada, che tiene in piedi i suoi con ben tre interventi decisivi. Ma la squadra di Livieri passa in vantaggio al 26′ con il solito bomber Lillo imbeccato dall’assist di Parravicini. Nella ripresa ad avere nei primi minuti di gioco l’occasione per segnare sono gli ospiti del Real Calepina che con Losa arrivano a sfiorare il pareggio. Il raddoppio dei padroni di casa però arriva al minuto 16 con Santoncito che segna il penality concesso dall’arbitro. Negli ultimi minuti di gioco la Real Calepina accorcia le distanze con Vassallo senza però riuscire a ribaltare la situazione.

Arconatese – Real Calepina 2-1

Gol: 25′ pt Lillo (A), 16′ st Santonocito (R), 40′ st Vassallo (A)