Serie D, la Tritium acquista un nuovo centrocampista

La Tritium nella giornata di Martedì, prima della gara valida per il turno infrasettimanale, ha comunicato tramite la sua pagina facebook di aver acquistato un nuovo giocatore: Davide Sibilia. Insomma il ds Vito Cera continua a lavorare per rafforzare la formazione milanese. Il nuovo innesto è un centrocampista classe 1999 che ha alle spalle un'esperienza di tre stagioni in serie C maturata con le maglie di Albissola e Viterbese.

Questo è il comunicato della società biancoazzurra: "La Tritium del presidente Marco Foglia non ha intenzione di fermarsi e piazza sul mercato il 18esimo colpo della nuova gestione. Il nuovo arrivo in casa Tritium è Davide Sibilia, centrocampista di origini trevisane e con quasi 70 presenze in Serie C nonostante si tratti solamente di un classe 1999. Sibilia infatti, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Genoa, club con cui ha militato fino alla Primavera, ha vestito le maglie di Albissola e Viterbese in Serie C, collezionando numerose presenze oltre anche a qualche gol. Davide è un calciatore che può ricoprire con efficacia tutti i ruoli del centrocampo e sarà a disposizione già per l'impegno casalingo di domani. Benvenuto Davide".