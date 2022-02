Serie D, la Tritium conquista un punto a Carpi

La Tritium torna a casa da Carpi con un punto.

Il primo tempo è in totale equilibrio con pochissime occasioni da entrambe le parti. Nella ripresa grazie ai diversi cambi, invece, la situazione si vivacizza. Al 17' in contropiede Sivilla sorprende la difesa biancoazzurra e di sinistro infila il pallone dietro a Migliore. L'Athletic Carpi sfiora il raddoppio per altre due volte con Walker che al 23' colpisce nella traversa e palo, la palla termina a Villanova che da due passi calcia fuori. Al 33' De Stefano crossa al centro, la palla colpisce la schiena di Bolis e il più lesto è il classe 2002 Gambino che in area firma il pareggio dei biancoazzurri. Il match praticamente termina qui: punto importante in chiave salvezza per la Tritium in trasferta che sabato prossimo in anticipo sfiderà il Lentigione.