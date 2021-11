Serie D, la Tritium ospita una squadra romagnola

Domenica 28 novembre allo stadio “La Rocca” di Trezzo sull'Adda andrà in scena la tredicesima giornata del campionato di Serie D. La Tritium di Tricarico, dopo la vittoria nella scorsa giornata con il Prato, ospita la Sammaurese. I romagnoli arrivano dalla vittoria di misura contro la Bagnolese e occupano l'ottava posizione in classifica, con 17 punti conquistati fino ad ora.

Dall'altro lato i biancoazzurri invece sono a quota 11, ancora in zona retrocessione e quindi punteranno ad ottenere una vittoria per sperare ancora e rimanere aggrappati il più possibile al sogno salvezza.



A dirigere l'incontro sarà il signor Simone Gavini della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti signori Manfredi Scribani e Francesco Bentivegna di Agrigento.