Serie D, la Tritium prende un terzino classe 2002

Con l'apertura del mercato invernale la Tritium apre la sessione di calciomercato con un nuovo acquisto. Un giovane terzino classe 2002, proveniente dal Legnano e con esperienza maturata in serie D con le maglie di Fanfulla e quella del Legnano. Stiamo parlando di Davide De Stefano. Questo il comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina Facebook biancoazzurra: "Riapre il mercato e la nuova Tritium di Marco Foglia è gia attiva. I biancocelesti riescono ad assicurarsi le prestazioni di Davide De Stefano. Terzino classe 2002, Davide è un calciatore giovane ma con già più di 30 presenze in categoria alle spalle, e rappresenta un colpo di prospettiva e qualità per la rosa di Tricarico. Davide ha vestito le maglie di Fanfulla e Legnano, dove ha conosciuto e lavorato con il direttore sportivo Vito Cera che lo ha fortemente voluto a Trezzo. De Stefano è già al lavoro con la squadra e sarà a disposizione per l'imminente trasferta di Ravenna che attende i nostri ragazzi. Benvenuto Davide".