Serie D, la Tritium rimontata dal Sammaurese

In vantaggio per 2-0 al 21’ della ripresa grazie ai gol di Scaramuzza e Messina, la Tritium è stata rimontata dalla Sammaurese nel finale di gioco.



I padroni di casa della Tritium partone bene, ma la prima occasione da gol è per gli ospiti: Giannini, calcia e Migliore devia in calcio d’angolo. Ma dopo soli tre minuti cambia la gara, i trezzesi passano in vantaggio: scambio tra Garcia e Gobbi, la palla arriva sulla destra per Scaramuzza che con un tiro-cross sul secondo palo batte Adorni.



Al 21’ della seconda frazione di gioco arriva il raddoppio dei biancoazzurri: angolo di Maspero al centro dell'area e colpo di testa di Messina. 2-0 per la Tritium.Ma la Sammaurese non è morta, anzi al 27’ riapre tutto con la zampata vincente di Benedetti e al 44’ pareggiano con un colpo di testa di Pierfederici su assist di Bonandi. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca alla Tritium visto il vantaggio accumulato