Serie D, la Tritium saluta cinque giocatori

Che la Tritium fosse attiva sul mercato già lo si era visto fin dal cambio in corsa del DS. Ora però dopo aver preso diversi giocatori la società biancoazzurra saluta cinque suoi atleti e lo fa con un comunicato pubblicato attraverso i canali social: "Mirko Miori, Ruben Rebolini, Alessandro Doria, Davide Passerini e Riccardo Aquilino non sono più calciatori della Tritium. La società Tritium vuole ringraziare i suoi calciatori per l'impegno e la professionalità dimostrati negli ultimi tempi".