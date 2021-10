Serie D, la Tritium sconfitta in casa

Dopo una partenza molto contratta nella prima frazione di gioco, dove non ci sono state grandi occasioni da gol per entrambe le squadre, nella seconda parte di gara succede di tutto. Miori è decisivo nel primo quarto d'ora e la Tritium ha due grandi occasioni per passare in vantaggio prima con Cisternino e Scaramuzza. Ma è sul finale di gara che arriva la batosta: a 5' dal novantesimo, però, la partita prende la piega in favore dei toscani. Al minuto 41 Saporiti trova la porta con un tiro di potenza da fuori area, mentre al 43' Benedetti realizza il raddoppio su rigore, condannando la Tritium alla sconfitta.



Adesso la loro situazione di classifica assume connotati preoccupanti con il penultimo posto con soli sei punti.