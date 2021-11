Serie D, le parole di Tricarico alla fine della gara contro il Forlì

La Tritium porta a casa un punto importante pareggiando col risultato di 2-2 contro il Forlì. In pieno recupero grazie alla rete di testa di Messina i biancoazzurri si "salvano" in extremis. Nonostante le difficoltà hanno giocato a viso aperto contro un buon Forlì e hanno concesso persino un rigore agli avversari. A fine gara mister Tricarico ha commentato così la gara: "Abbiamo conquistato un ottimo punto. Iniziamo a dare continuità. Sono stati bravi i ragazzi a crederci fino all'ultimo minuto, meno per aver concesso due gol, di cui uno su rigore, assolutamente evitabili. Avanti così con sempre più fiducia ed entusiasmo".