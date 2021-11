Serie D, le parole di Tricarico dopo il pareggio con la Sammaurese

Dopo il pareggio ottenuto in casa contro la Sammaurese, mister Tricarico ha rilasciato delle dichiarazioni a seguito della gara. Ecco le sue parole: "Se devo fare un'analisi oggettiva, il pari è il risultato corretto. La Sammaurese ha avuto diverse occasioni: dobbiamo essere sportivi ed ammettere i meriti degli avversari. Mi dispiace e c'è rabbia perché eravamo avanti sul 2-0 e abbiamo incassato due reti su calci piazzati. Dobbiamo cercare di eliminare questo nostro limite: vincendo avremmo avuto in classifica due punti in più fondamentali. Ad ogni modo la nostra striscia positiva continua e con fiducia cerchiamo di prepararci al meglio alla sfida in trasferta contro il Ravenna"