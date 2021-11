Serie D, le parole di Tricarico dopo la vittoria in campionato

Finalmente tre punti per la formazione milanese della Tritium che batte per 3-2 la formazione del Prato. Una buona gara per i ragazzi di mister Tricarico che così tornano a sorridere. Il successo è arrivato dopo una grande rimonta, segno che qualcosa sta cambiando. Andati sotto per ben due volte, hanno riagganciato i Toscani e al 19'st il rigore di Gobbi permette ai biancoazzurri di passare in vantaggio e gestire al meglio tutta la gara.

Queste le parole del mister a fine gara: "È stata un'altra buona prestazione. Abbiamo concretizzato di più le occasioni costruite. Con tanto cuore e con tanta voglia abbiamo portato a casa i tre punti. Sono tre risultati utili consecutivi che ci danno nuova linfa. Pian piano usciamo dalle sabbie mobili del playout".