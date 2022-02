Serie D, Nuovo innesto in difesa per la Tritium

Gli ultimi giorni di mercato si fanno sempre più intensi e ora, la Tritium ha messo a segno un nuovo colpo. Il DS Cera ha di fatto rivoluzionato la squadra, ora ad approdare alla corte di Rossini. Il nuovo acquisto è un difensore centrale scuola Lazio: si tratta del classe 1995 Lorenzo Filippini.

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina Facebook della società milanese: "Colpo clamoroso per la Tritium che mette a segno un acquisto di indubbio spessore. Dopo una lunga trafila tra i professionisti, Lorenzo Filippini riparte dalla Serie D e lo fa con la gloriosa maglia della Tritium. Una carriera gloriosa e giocata per intero con i professionisti, si potrebbe presentare così Lorenzo Filippini, nuovo difensore per mister Rossini. Classe 1995, Lorenzo è cresciuto calcisticamente tra le fila delle giovanili della Lazio, club con cui Filippini è stato sotto contratto fino ai 22 anni. Dopo l'esperienza con gli aquilotti Lorenzo ha giocato sui campi di Serie B con le maglie di Bari, Pro Vercelli, Cesena e Virtus Entella, mentre in Serie C ha militato con Pisa, Cavese e Gubbio. Lorenzo ora è un nuovo calciatore della Tritium, pronto a sare una mano in Serie D grazie alla sua grandissima esperienza. Benvenuto Lorenzo".