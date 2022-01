Serie D, nuovo innesto per l'Alcione Milano

Un nuovo acquisto importante per l’Alcione Milano che nei giorni scorsi ha raggiunto l’accordo con il Como per il prestito del difensore classe 2003, Paolo Chierichetti . Il giovane calciatore è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, in cui ha militato per 7 anni fino all'Under 17, per poi passare al Como società con cui nel corso di questa stagione ha disputato il campionato Primavera, collezionando anche due panchine in Serie B.