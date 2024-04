La partita di Serie D che si svolgerà a porte chiuse

Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto lo svolgimento a porte chiuse della partita di Serie D tra San Giuliano City e Sant'Angelo Lodigiano prevista per il 28 aprile. La decisione è stata presa per ragioni di "tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica". La misura è stata necessaria dopo il match tra San Giuliano City e Lodi Fanfulla giocato domenica 21 aprile. In quell'occasione alcuni ultras di casa avevano seguito il pullman degli ospiti fino a Lodi, lì era scattato l'agguato.

Nella rissa erano rimaste ferite diverse persone, una era finita in ospedale. In quell'occasione c'erano stati due arresti, 25enni di Milano e San Giuliano, e quattro denunce alla questura di Lodi. Già nell'incontro di andata si erano sfiorati gli scontri grazie all'intervento repentino delle forze dell'ordine e dieci tifosi erano stati daspati.

Un provvedimento atteso quello della prefettura di Milano e sostenuto anche dal questore di Lodi. Il match presso il Centro sportivo Riozzo di Cerro al Lambro, con fischio d'inizio previsto alle 15, si terrà senza spettatori sugli spalti.