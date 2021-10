Serie D, si avvicina l'anticipo tra Arconatese e Leon

Squadra in casa

Si avvicina un'altra settimana intensa nel giorne B del campionato di Serie D. In programma nella giornata di domani diversi anticipi, tra questi anche la sfida tra l'Arconetese e la brianzola Leon.



Al "Battaglia" di Busto Garolfo, alle ore 20, si scontreranno le due formazioni che distano solamente di quattro punti una dall'altra. Da una parte l'Arconatese, a quota 11 punti, dall'altro lato la Leon a quota 7.

La squadra guidata da mister Livieri arriva da due pareggi consecutivi: il primo ottenuto nel turno infrasettimanale contro la Brianza Olginatese e il secondo invece, più sofferto, dopo l'iniziale vantaggio per 2-0 contro la formazione bergamasca della Virtus CiseranoBergamo.



Ora si trova di fronte una Leon carica, che arriva dalla vittoria interna contro il Caravaggio, che vuole continuare a fare bene e dimostrare di poter stare tranquillamente nella quarta serie italiana. Appuntamento quindi a domani sera per scoprire come finirà la gara tra le due formazioni.