Serie D, Tritium: Anche Messina segue Lomolino al Ponte San Pietro

Dopo che il compagno di squadra Lomolino si è trasferito nella provincia bergamasce anche Michele Messina, difensore della Tritium, si trasferisce all' A.C Ponte San Pietro. La società di Trezzo, quindi, saluta due difensori importanti. Questo il comunicato ufficiale dalla pagina Facebook della società bergamasca: "Michele Messina è un nuovo calciatore di A.C Ponte San Pietro. Nuovo innesto in difesa con l'arrivo di Michele Messina, classe 1996. E' cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, poi è passato al Parma con il quale ha vinto il campionato di Serie D ed è anche stato promosso in Serie B sempre con il Parma vincendo i playoff nella stagione 2016/2017. In seguito ha giocato nel Pro Piacenza, nella Viterbese, nel Rimini e nel Ghiviborgo. Quest'anno ha iniziato la stagione nella Tritium dove ha collezionato 14 presenze e 3 gol".