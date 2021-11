Serie D, Tritium: ecco le parole dei giocatori dopo la sconfitta contro la Bagnolese

La Tritium esce sconfitta dalla gara contro la Bagnolese con il risultato di 3-1. A fine partita le parole di alcuni dei protagonisti della gara. Prima di tutti ha parlato l'estremo difensore della squadra, Nicolò Migliore. "Abbiamo giocato male il primo tempo, non avevamo la testa in campo e dopo venti minuti abbiamo incassato due gol. Nel secondo tempo abbiamo provato a spingere, siamo arrivati ad accorciare le distanze ma non è stato abbastanza. Dobbiamo andare avanti e pensare alla prossima partita e a fare bene in settimana".

Gli ha fatto eco anche il difensore Benatti: "E' stata una gara impegnativa. Purtroppo siamo andati sotto di due reti ed è stata difficile quindi ribaltare il risultato. Nonostante gli svariati tentativi, ci abbiamo provato fino all'ultimo ma purtroppo non ci siamo riusciti anche per le parecchie interruzioni nel finale. Già da martedì ci alleneremo al massimo per raggiungere il nostro obiettivo".