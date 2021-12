Serie D, Tritium: ecco le parole dei protagonisti

Dopo il pareggio ottenuto in casa del Pregresso mister Danilo Tricarico e il calciatore Salami hanno commentato la gara.

Queste le parole del mister biancoazzurro: "Abbiamo cercato la vittoria, ma quando non si riesce a vincere è importante non perdere. E' la prima volta in cui la nostra porta resta inviolata: è un aspetto positivo. E' fondamentale recuperare energie e pensare alla sfida casalinga di sabato prossimo contro il Real Forte Querceta".

Mentre Alessandro Salami ha così commentato la gara: "È un pareggio che non ci basta perché, nonostante la partita e la prestazione, siamo ancora in zona retrocessione che, a mio parere, non ci compete qualitativamente. In questo momento dobbiamo guardare in faccia la realtà e lavorare ancora di più sui nostri errori, dando ogni giorno di più per uscire al più presto da questa zona di classifica."