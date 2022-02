Serie D, Tritium - Ghiviborgo rinviata per neve

Mercoledì 16 febbraio era in programma Tritium-Ghiviborgo, gara valida per la 5^ giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone D. La gara, però, è stata rinviata. A decidere è stata la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione interregionale, una volta constatata l’impossibilità di ripristinare in tempi rapidi l’agibilità dell’impianto a causa della nevicata di stanotte.