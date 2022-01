Serie D, Tritium: Un nuovo attaccante alla corte di Tricarico

Il DS Cera continua a lavorare per costruire una nuova Tritium. Il nuovo acquisto in casa biancoazzurra è Micheal Traini in arrivo dal Cattolica.

Ecco il comunicato ufficiale della società biancoazzurra: "Nuovo anno ma stessa fame di vittoria e di risultati per la Tritium del Presidente Marco Foglia e del DS Vito Cera, che nei primi giorni del nuovo anno ha messo a segno un colpo di estrema qualità per il reparto offensivo biancoceleste. Il bomber Michael Traini è un nuovo calciatore della Tritium ed arriva a Trezzo dopo la breve ma prolifica esperienza tra le fila del Cattolica, club con cui aveva segnato 3 reti in appena 2 mesi. Michael Traini è un classe 1988, attaccante fisico e dominante, che in carriera ha collezionato già più di 400 presenze e oltre 100 gol in Serie D, un curriculum che gli vale il soprannome di bomber di razza. Si tratta di un giocatore estremamente prezioso e di grande esperienza, che potrà sicuramente dare una mano alla rosa di mister Tricarico per centrare il prima possibile l'obiettivo salvezza. Benvenuto Michael".