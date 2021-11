Serie D, ultimo giorno di mercato presentato stamattina un nuovo acquisto

Ultime ore di calciomercato per quanto riguarda la Serie D e la società milanese continua a lavorare per la stagione in corso. Dopo il cambio della dirigenza è arrivata la comunicazione di un nuovo innesto per la fprmazione di Tricarico. Il colpo di mercato riguarda l'acquisto di un esterno offensiovo che è cresciuto nel settore giovanile della Roma: stiamo parlando di Filippo Franchi, classe '98. Il giocatore appartenenva all'Aurora Alto Casertano, una squadra di serie D mentre lo scorso anno Franchi ha giocato in serie C nel Matelica e in precedenza nell'Akragas in serie C e nel Matelica, nel Tuttocuoio, nell'Avezzano e nel Chieti in serie D.

Il nuovo direttore sportivo Cera è partito con il botto.