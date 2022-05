Schevchenko potrebbe diventare presidente di una squadra di calcio in Italia

Potrebbe essere ancora in Italia il futuro professionale di Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan. "Sheva" sarebbe infatti parte della cordata interessata ad acquistare il Pescara e potrebbe diventare il futuro presidente del club. Per ora si sa che è atterrato all'aeroporto di Milano Linate martedì 3 maggio e, mercoledì pomeriggio, è atteso allo stadio Adriatico di Pescara per assistere alla partita tra Pescara e Gubbio, valevole per i playoff della Serie C.

Secondo le voci di corridoio, Shevchenko avrebbe già incontrato l'attuale proprietario del club Daniele Sebastiani. L'ex calciatore ucraino sarebbe il rappresentante di un gruppo di investitori interessati a diventare proprietari del Pescara. "Sheva" ha allenato il Genoa, in Serie A, da novembre 2021 a gennaio 2022. In precedenza, dal 2016 al 2021, è stato commissario tecnico della Nazionale del suo paese.

Guerra in Ucraina

Recentemente, Shevchenko ha partecipato ad una conferenza stampa del sindaco di Milano Beppe Sala per presentare un numero telefonico (020205) specificatamente dedicato ai cittadini ucraini rifugiati a Milano a causa della guerra scatenata dalla Russia il 24 febbraio.