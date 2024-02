Sofia Goggia, l'infortunio choc e la 'corsa' in ospedale a Milano

Sofia Goggia ha finito la sua stagione. Tutto colpa di un infortunio choc avvenuto nella mattinata di lunedì, durante un sessione di allenamenti a Ponte di Legno (Brescia), attorno alle 10.30. La sciatrice è caduta sulla pista di Temù. Goggia ha riportato la frattura della tibia e del malleolo, ora sarà sottoposta a una tac per ulteriori accertamenti.

A confermare l'infortunio sono fonti mediche Fisi (Federazione italiana sport invernali). Goggia dopo l'incidente è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale di Milano, dove nel pomeriggio sarà operata alla Clinica la Madonnina. La campionessa azzurra - sottolinea la federazione - "è stata sottoposta, presso la Clinica La Madonnina di Milano, a una Tac e a una risonanza magnetica che hanno evidenziato una frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra, le quali saranno ridotte chirurgicamente nel corso del pomeriggio".

"L'operazione - viene precisato - verrà effettuata dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione medica Fisi, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell'Uo di Traumatologia dell'Irccs Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio". Goggia, secondo i testimoni presenti sulla pista Casola di Pontedilegno, era apparsa serana subito dopo la caduta. Ma una volta tolto lo scarpone, l'atleta avrebbe pianto per il dolore della frattura. Stava inforcando con la gamba destra una porta in una curva destrorsa.

"Dispiace sempre quando si fa male un atleta – ha detto il presidente Flavio Roda Fisi -. Sofia, in particolare era in un momento molto positivo: forte nella velocità e migliorata anche in gigante. È un vero peccato, questo infortunio. Speriamo si risolva nel miglior modo possibile".