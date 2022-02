Sofia Goggia parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Dopo uno splendido argento olimpico nella discesa libera Sofia Goggia ha detto che parteciperà ai giochi di Milano-Cortina. "Ci sarò, anche perché si respirerà lo spirito olimpico e sarà l'alba del mio tramonto agonistico", ha detto guardando ai prossimi giochi olimpici del 2026 quando l'atleta bergamasca scierà nella stessa località che ha rischiato di mandare in frantumi il suo sogno a cinque cerchi.

Già perché Goggia ha rischiato di non prendere parte alle olimpiadi per un brutto infortunio avvenuto lo scorso 23 gennaio durante il SuperG di Cortina. Una caduta che le era costata una lesione parziale crociato sinistro e una piccola frattura al perone, ma nonostante tutto la sciatrice - 23 giorni dopo la terribile caduta - ha sfiorato la medaglia d'oro.

La discesa libera di Sofia Goggia

Scesa con il pettorale numero 13, si era portata in testa alla classifica grazie a una prestazione maiuscola. L’Italia in quel momento aveva tre atlete nelle prime tre posizioni: Goggia, Nadia Delago, autrice di una prova strepitosa e Irene Curtoni. Un bellissimo sogno che stava andando in scena prima dell’alba.

Sul gradino più alto del podio è poi salita la sorpresa di giornata, la svizzera Corinne Suter. Scesa con il pettorale numero 15 è riuscita a non commettere errori nella parte alta e ha ottenuto il massimo nel finale.

"Complimenti alla Suter, avrei firmato per l'argento - ha detto la campionessa lombarda dopo la discesa libera -. Mi dispiace un po' per l'oro, però è stato talmente un periodo tosto che oggi è stata la giornata più facile. Dedico questa medaglia a me stessa, perché al cancelletto c'ero io, e a tutte le persone che ci hanno creduto e che mi hanno presa per mano in questo percorso che dopo Cortina sembrava andato in fumo. Questa medaglia ha un valore incredibile".