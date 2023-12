L'Inter lancia un sondaggio coi tifosi: "Diteci come volete il nuovo stadio a Rozzano"

L'Inter ha lanciato un sondaggio con i suoi tifosi, attraverso il sito internet ufficiale, per capire quali sono le loro idee e necessità a riguardo del nuovo stadio di proprietà che dovrebbe sorgere a Rozzano, del quale sono già stati svelati i disegni indicativi. "Il progetto - si legge sul sito dell'Inter -, curato dallo studio internazionale Populous, prevede la costruzione di un impianto moderno, sostenibile, accessibile, immerso nel verde e dotato di aree di ristoro, negozi e servizi".

Lo stadio avrà 70mila posti e verrà realizzato appena dopo la Tangenziale Est, non lontano dal Forum di Assago e dal capolinea della metropolitana (M2), anche se probabilmente verranno previste navette di collegamento col metrò. Oltre all'impianto vero e proprio, sarà realizzata una 'cittadella dello sport', fruibile da tutti, e un parco, oltre alla nuova sede del club nerazzurro e a negozi e punti di ristoro.

"Il progetto - si legge ancora sul sito - ruoterà intorno alle idee e alle necessità dei tifosi: con questo obiettivo è stato avviato un sondaggio che coinvolgerà l'intera community nerazzurra". La raccolta di opinioni è già iniziata con un sondaggio sulla viabilità. Nei prossimi mesi i tifosi saranno invece interrogati con altre tematiche.

A ottobre il consiglio comunale di Rozzano aveva approvato una variante al Pgt, necessaria per poter realizzare uno stadio di calcio in quell'area. Ancora da verificare, invece, la posizione del Parco Agricolo Sud. Nel frattempo anche il Milan si sta muovendo per un suo stadio, che verrebbe costruito a San Donato Milanese, anche in questo caso a ridosso della tangenziale e del capolinea del metrò (M3).