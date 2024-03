Europa League, il Milan affronta la Roma ai quarti di finale

Sarà la prima volta tra Milan e Roma in una competizione europea. Il derby dei quarti di finale di Europa League è stato sancito dai sorteggi di venerdì, dopo che i rossoneri hanno eliminato in tranquillità i cechi dello Slavia Praga e i giallorossi gli inglesi del Brighton. La sfida tra la ex finalsta (Roma) del torneo e un Milan a caccia di soddisfazioni dopo l'eliminazione dalla Champions League nella fase a gironi avrà due appuntamenti: l'11 e il 18 aprile, entrambi alle 21, l'andata a San Siro e il ritorno all'Olimpico.

In questa stagione, il Milan ha sconfitto la Roma in campionato, sia all'andata sia al ritorno: il primo settembre, 2-1 per il Milan all'Olimpico. Il 14 gennaio, 3-1 per il Milan a San Siro. Era però un'altra Roma, quella altalenante di José Mourinho. Ora in panchina siede Daniele De Rossi, e la sua compagine (quinta in classifica) ha raccolto 10 punti nelle ultime quattro gare.

I biglietti per Milan-Roma

Da martedì 19 marzo, alle 15, a giovedì 21 marzo, alle 23.59, ogni abbonato del Milan potrà acquistare fino a quattro biglietti per abbonati. Dalle 15 di venerdì 22 marzo, fino a esaurimento posti, scatta la vendita libera. I tifosi residenti nel Lazio potranno acquistare un biglietto nei settori locali solo attraverso una Crn Card emessa entro il 15 marzo e in corso di validità. I tifosi della squadra ospite, invece, possono acquistare esclusivamente biglietti nel terzo anello verde.

L'avversaria in semifinale e finale

Dopo il passaggio del turno, la vincente della doppia sfida tra Milan e Roma accederà alla semifinale di Europa League, il 2 e il 9 maggio. Affronterà la vincente tra due formazioni molto temibili: i tedeschi del Bayer Leverkusen, che stanno dominando la Bundesliga, o gli inglesi del West Ham.

Le altre sfide ai quarti di finale sono tra Atalanta e Liverpool e tra Benfica e Marsiglia. Dunque una di queste quattro squadre accederà alla finale e, in quel caso, sarà l'eventuale avversaria del Milan, sempre che vi accedano anche i rossoneri.