Il sito di escort che sponsorizza una squadra milanese

Singolare sponsorizzazione per la squadra di padel di Paullo (Milano): a firmare le maglie degli atleti è Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa. Il team, che si chiama Bandeja y Cerveza, non ci ha pensato un attimo e, senza alcuna remora, ha accettato la proposta. Così, con un marchio sicuramente atipico, partecipa al campionato padel 4 fun di Milano. "L'entusiasmo con cui abbiamo scelto di avere uno sponsor come Escort Advisor è stato molto forte l’anno scorso e lo rinnoviamo quest’anno con maggiore intensità", dichiara Fabio Magnini, giocatore del team.

Magnini sottolinea che i tifosi e anche i giocatori avversari non mancano di chiedere spesso una foto ricordo con la divisa del club: "E inevitabile - aggiunge con ironia - è stato il benestare di tutte le nostre mogli". E un altro giocatore, Roberto Romano, ricorda: Lo scorso anno, quando mi hanno chiesto cosa pensassi della scelta dello sponsor, la prima parola che mi è venuta in mente è stata passione".

"Con questa iniziativa - aggiunge Mike Morra, fondatore di Escort Advisor - la nostra vicinanza alle passioni degli italiani è ancora più tangibile, il sostegno concreto alle tante associazioni, società sportive o singoli atleti in difficoltà per la grave crisi che continua a colpire il paese, è determinante soprattutto nello sport a livelli non professionistici. Quindi continuiamo a credere nel sostegno delle passioni, perché proprio la passione è capace ad alimentare un pensiero sempre positivo, utile per superare questo momento difficile".

In questo momento, Escort Advisor sponsorizza una decina di team per un totale di più di 50 sportivi, tra motociclismo, padel, basket, parapendio, calcio, boxe francese e altri ancora. Il progetto è aperto a sportivi maggiorenni e non professionisti, che militano in società e associazioni sportive dilettantistiche italiane.