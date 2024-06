L'Alcione giocherà a Fiorenzuola in Serie C. Ma spera sempre nell'Arena

Giocherà in provincia di Piacenza l'Alcione, formazione calcistica milanese neopromossa in Serie C, tra i professionisti. Il club arancio, che ha sede in via Olivieri in zona Quarto Cagnino, si è iscritto al terzo campionato italiano e ha indicato Fiorenzuola d'Arda come sede del campo "di casa". L'Alcione puntava all'Arena ma, per il secondo anno consecutivo, il prefetto di Milano non ha dato il via libera.

Anche nell'estate del 2023, infatti, l'Alcione avrebbe avuto diritto di iscriversi alla Serie C, avendo vinto i playoff della Serie D, ma poiché nel suo girone si era classificata seconda, avrebbe dovuto scegliere per forza un campo nel Comune in cui ha sede la società, quindi dentro il Comune di Milano. E, omologabile per la Serie C, c'era (e c'è) solo l'Arena, oltre ovviamente al Meazza che però è fuori discussione.

Nel 2023 il prefetto non accordò il permesso per motivi di ordine pubblico, costringendo l'Alcione a rinunciare alla Serie C. Il club, nel 2023/24, ha stravinto il girone A della Serie D e stavolta si è qualificato direttamente alla serie professionistica, con la possibilità di uscire dal territorio comunale.

Fiorenzuola, aspettando l'Arena

I due presidenti Marcello Montini e Giulio Gallazzi hanno comunque ritentato la strada dell'Arena (dove, tra l'altro, è stata disputata anche l'ultima partita), ma nulla da fare. Così la dirigenza ha avviato una ricognizione e, alla fine, ha trovato la disponibilità a Fiorenzuola. Ma l'Alcione vuole comunque tentare l'Arena fino alla fine. I dirigenti pensano infatti che non vi saranno mai problemi di ordine pubblico: l'Alcione non ha "ultras" e prevede qualche centinaio di spettatori al massimo, contando anche le poche decine al seguito delle squadre avversarie. Servirebbero 500mila euro per l'impianto di video sorveglianza e l'adeguamento delle luci, soldi che l'Alcione potrebbe spendere di tasca propria, senza chiedere un solo euro al Comune di Milano, proprietario dell'Arena.

Chi è l'Alcione

Per la prima volta nella storia del calcio come lo conosciamo oggi (escludendo quindi i primi decenni), la città di Milano annovererà tre squadre nelle serie professionistiche. Merito dell'Alcione, società sportiva con 72 anni di storia, molto conosciuta nel quadrante ovest di Milano dove, praticamente da sempre, annovera una delle migliori scuole calcio, se non la migliore. Tanti campioni del passato sono 'transitati' dai campi di Quarto Cagnino, tra cui Giuseppe Dossena, e Lorenzo Dickmann. Tra i suoi presidenti anche Ernesto Pellegrini (poi presidente dell'Inter) e Carlo Tognoli (poi sindaco di Milano).

Proprio nei giorni scorsi, il team dell'Alcione è stato ricevuto dal sindaco di Milano, Beppe Sala, a Palazzo Marino, per "festeggiare" la promozione e l'iscrizione alla Serie C. Chissà che non faccia seguito un impegno a mettersi d'accordo per rendere l'Arena la "casa" degli arancioni.