Per l'Inter il nuovo stadio a San Siro è "imprescindibile" per aumentare i ricavi

Il nuovo stadio a Milano? Per l'Inter è "imprescindibile". Lo ha detto l'amministratore delegato Alessandro Antonello in una nota del club nerazzurro, dopo l'approvazione del bilancio: "Imprescindibile - le sue parole - per garantire alla Società quelle fonti di risorse economiche necessarie per competere alla pari con i più importanti club europei e per offrire ai nostri tifosi un'esperienza di intrattenimento all'avanguardia".

"Crediamo fortemente nella ripresa del percorso di crescita impostato dal club - prosegue Antonello - e che ha già visto realizzate alcune tappe fondamentali. Nel 2021 abbiamo svelato al mondo il nuovo logo e la nuova identità visiva. La potenzialità del nostro appeal globale è confermata dall'arrivo di tre nuovi sponsor sulla maglia di questa stagione, che ha raggiunto il valore più alto di sempre".

Del nuovo stadio si è tornato a parlare immediatamente dopo l'insiediamento della giunta milanese per il secondo mandato del sindaco Beppe Sala. Il quale ha già incontrato una volta lo stesso Antonello insieme a Paolo Scaroni, amministratore delegato del Milan. Sala ha chiesto alle due società di rivedere la parte 'real estate' del progetto (un hotel, due centri commerciali e palazzine di uffici), affinché risponda meglio a criteri di sostenibilità ambientale.